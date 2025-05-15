Düğün sezonu öncesi "sahte altın" uyarısı

Türkiye'de düğünler havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesiyle artıyor. Son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte altın alımları da yükselirken Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez 'sahte altın' uyarısında bulundu.

Sönmez, "Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Burada şunun altını özellikle çiziyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur" derken, mağduriyetlerin önüne geçmek için barkod sistemine geçiş çalışmaları başlattıklarını da dile getirdi.

"BU YIL SAHTE ALTINLA MÜCADELE YILI"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2025'i 'sahte altınla mücadele yılı' ilan ettik" dedi.

"ALTINA TAKİP SİSTEMİ GELİYOR"

Sahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını kaydetti.

Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz" diye konuştu.