Düğünde 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmada cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Can havliyle, refleksle yaptım

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde çıkan, Zekeriya Çakmak (49) ve İbrahim Çelebi’nin (47) hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi Bekir Sakarya, savcılıkta verdiği ifadesinde "Yaptığım hareketi can havliyle refleksle yaptım. Kız kardeşimle ilgili küfürlü laf söylemeleri nedeniyle bu olay yaşandı" dedi. Sakarya tutuklanırken, olayda ölen Çakmak'ın kavga ile alakasının olmadığı ve bölgeden geçerken kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Aşağıçakmak köyündeki bir düğünde yaşandı. Düğüne davetli olarak katılan Bekir Sakarya, kız kardeşi E.D.'ye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan Mustafa Boyraz ve İbrahim Çelebi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre İbrahim Çelebi yanında bulunan tabancasını çekerek ateş açtı. Bekir Sakarya'nın da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada İbrahim Çelebi, Mustafa Poyraz ve kavgayla alakası olmayan Zekeriya Çakmak'a kurşun isabet etti. Çelebi olay yerinde yaşamını yitirirken yaralanan Mustafa Boyraz ve Zekeriya Çakmak ise Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekeriya Çakmak da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Boyraz ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından Bekir Sakarya, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

'CAN HAVLİYLE REFLEKSLE YAPTIM'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Sakarya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sakarya, ifadesinde İbrahim Çelebi ve Mustafa Boyraz'ın kendisine sözlü sataşması sonucu olayın gerçekleştiğini belirterek, "İbrahim bana ateş açınca ben kendimi koruma pozisyonuna alıp ateş açtım. İşin doğrusu tam da İbrahim'i hedef almadım. Yaptığım hareket can havliyle refleksle yaptım. Benim atışlarım sırasında İbrahim ayaktaydı yere düşmemişti ve bana halen ateş ediyordu. Daha sonra da hedef gözetmeksizin İbrahim'in olduğu yere doğru ateş ettim. Zekeriya ile aramda hiçbir sorun yoktu. Kesinlikle onun olduğu tarafa ateş etmedim. Düğün günü kardeşimle adı çıkan Mustafa ve İbrahim'in birlikte yine gururumu ve onurumu rencide edici şekilde gülmeleri ve kız kardeşimle ilgili küfürlü laf söylemeleri nedeniyle bu olay yaşandı" dedi.

Çakmak ve Çelebi'nin cenazeleri ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerden Zekeriya Çakmak Sivas’ta, Çelebi ise Yıldızeli’nde toprağa verildi. Olayda yaralanan Mustafa Boyraz'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Bekir Sakarya tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.