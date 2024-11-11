Düğünde ateş açıp 19 yaşındaki Reyhan'ı öldüren kişi tutuklandı, iki korucu görevden alındı

Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik Mezrasında geçen çumartesi günü açık alanda yapılan bir düğünde havaya ateş açıldı.

Mermilerden biri akrabasının düğününe katılan 19 Reyhan Sağ’a isabet etti. Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sağ, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri aralarında köy korucularının da olduğu beş kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin Halil T. olduğu belirlendi.

Şüpheli Halil T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gözaltına alınan 2 güvenlik korucusu tüfeklerine el konularak görevden alındı.

Düğünde havaya ateş açtıkları için gözaltına alınan 4 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.