Düğünde atılan havai fişek, araziye düşüp yangın çıkardı

Tokat'ta bir düğün sırasında atılan havai fişek, araziye düşerek yangına neden oldu.

Ajans Haberleri 22.06.2024 21:17 Giriş: 22.06.2024 21:17

Güncelleme: 22.06.2024 21:17 Kaynak: DHA

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