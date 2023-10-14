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Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir düğünde çıkan kavga sokağa taştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga polis müdahalesiyle son buldu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 23:46
  • Giriş: 14.10.2023 23:46
  • Güncelleme: 14.10.2023 23:46
Kaynak: İHA
Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü


Konak Mahallesi’nde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda taraflar arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışma bir anda büyüyerek sokağa taştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zorlukla müdahalede bulunduğu kavga son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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