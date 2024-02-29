Düğünde fenalaşan kişi 40 dakika boyunca yapılan kalp masajı ile hayata tutundu

Yeğeninin düğününde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki şahıs, düğün törenine katılan doktor ve hemşirelerin 40 dakika süren kalp masajı ile hayata tutundu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Metin Bektaş, yeğeninin düğünü için Çankırı’ya gitti. Düğünde yüzükleri takarken rahatsızlanan Bektaş, bir anda yere yığıldı. Düğüne katılan hemşire ve birkaç doktor, Bektaş’ın kalp krizi geçirdiğini fark ederek hemen kalp masajına başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine düğün yerine gelen ambulansa alınan Bektaş’ın kalp masajına hastaneye gidene kadar devam edildi. Hastanede acil servise alınan ve 40 dakika boyunca aralıksız kalp masajı yapılan Bektaş, hayata geri döndü.