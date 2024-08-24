Düğünde iki aile arasında kavga: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Elazığ’da bir düğünde gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gelinin ve damadın aileleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine düğün salonu önüne çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.