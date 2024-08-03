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Düğün’de ilginç şaka: tabutla geldiler

Düzce’de bir düğüne damadın arkadaşları salona tabutla geldi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 23:30
  • Giriş: 03.08.2024 23:30
  • Güncelleme: 03.08.2024 23:30
Kaynak: İHA
Düğün’de ilginç şaka: tabutla geldiler



Düzce’de damadı yaşarken öldüren arkadaşları, düğün salonuna tabutla geldi. Salondakiler gülme krizine girerken, damadın en yakın arkadaşları tabutla sahneye kadar gitti. Sahnede damadı yaşarken tabuta koyan arkadaşlar, “Yunus gruptan ayrıldı” yazılı tabut ile salondan ayrılırken, damadın kendisini çekenlere poz vermesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

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