Düğünde kardeşi tarafından vurulmuştu: Üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Malatya'da düğünde aralarında husumet bulunan 2 kardeş arasında çıkan kavgada vurulan Üsteğmen Aydın Kazıcı (32), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Malatya'da düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen hayatını kaybetti.

Olay, 21 Haziran gecesi Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Aralarında husumet bulunan Reşit Kazıcı ile ağabeyi Abdullah Kazıcı arasında düğün salonunun önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Reşit Kazıcı yanında getirdiği tabancayla ağabeyi Abdullah Kazıcı ile yeğeni Aydın Kazıcı’ya ateş etti. Kanlar içerisinde yığılan Abdullah ve oğlu Aydın Kazıcı ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Reşit Kazıcı ise polis ekipleri tarafından kısa sürede düğün salonuna yakın bir bölgede suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Reşit Kazıcı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan Abdullah Kazıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın Kazıcı için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; 2'inci Ordu İstihkam Alay Komutanı Albay Mehmet Bahtiyar, 2'inci Ordu Personel Başkanı Albay Sinan İçöz, Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) İl Başkanı Gökhan Gök ile birlikte askeri erkan ve Kazıcı'nın ailesi katıldı.