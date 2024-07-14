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Düğünde kavga: Sandalyeler havada uçuştu

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 23:50
  • Giriş: 14.07.2024 23:50
  • Güncelleme: 15.07.2024 00:01
Kaynak: İHA
Düğünde kavga: Sandalyeler havada uçuştu

Samsun’da bir düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kazada 1 kişi bıçakla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.


Samsun’un İlkadım ilçesinde bir düğün salonunda yapılan düğünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre, laf atma sebebiyle çıkan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Düğüne katılan iki grubun birbirine girmesiyle sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada düğün salonundan çığlıklar yükseldi. Polisin araya girmesiyle sonlanan kavgada 1 kişi bacağından bıçaklandı, 3 kişi darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

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