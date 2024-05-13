Düğünde maganda kurşunuyla vurulmuştu: Zemzem Özdemir hayatını kaybetti

Ceylanpınar’da, kardeşinin düğününde havaya açılan rastgele ateş sonucu yaralanan 42 yaşındaki Zemzem Özdemir bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. 3 aylık hamile olan Özdemir'in karnındaki bebeği de kurtarılamamıştı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşinin düğününde havaya açılan rastgele ateş sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede doğmamış 3 aylık bebeği ölen 42 yaşındaki Zemzem Özdemir, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 6 Mayıs’ta Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olayda, mahalledeki düğün sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zemzem Özdemir, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir’in karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi Kara'yı gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Fevzi Kara tutuklanırken, Cuma K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 çocuğu olan ve hastanede karnındaki 3 aylık bebeği yaşamını yitiren Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Özdemir’in cenazesi Ceylanpınar’da toprağa verilecek.