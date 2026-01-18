Düğünde MHP’li meclis üyesini öldüren eski MHP’li başkan yardımcısına müebbet

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i (42) tabanca ile vurup öldüren eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (65), ömür boyu hapse mahkum edildi.

İKİSİ DE MHP'Lİ VE MECLİS ÜYESİYDİ

Serik'te 19 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda, 2019- 2024 yılları arasında Serik Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ve MHP'den meclis üyeliği yapan Ziya Yıldırım ile aynı tarihte yine MHP'de meclis üyesi görevinde bulunan Hasan Ali Tuncer arasında düğünde tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yıldırım, tabancayla Tuncer'e ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer yaralandı. Düğünde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalenin yapıldığı Hasan Ali Tuncer, sağlık ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Ali Tuncer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Ziya Yıldırım, avukatı tarafından ikna edilerek polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Yıldırım, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ziya Yıldırım poliste ve adliyede susma hakkını kullandı. Öldürülen Hasan Ali Tuncer'in lise yıllarında gittiği dershanede Ziya Yıldırım'dan matematik dersi aldığı belirtildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Davanın karar duruşmasında sanık Ziya Yıldırım ile yakınları, ölen Hasan Ali Tuncer'in yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DE ATEŞ ETMİŞ

Duruşma savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada şu ifadeler yer aldı:

“Sanık Ziya'nın geçmiş yıllarda maktulün öğretmeni olmasından dolayı birbirlerini tanıdıkları, yine sanık ile maktulün aynı siyasi partiden geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliği yaptıkları, sanık Ziya'nın maktul Hasan Ali ve maktulün babası Fatih'in Yükseköğrenim Bilim Vakfı'nın WhatsApp grubuna üye oldukları, 2024 yılının kurban bayramında Fatih tarafından gruba yazılan bayramlaşma mesajının sanık tarafından silindiği devam eden süreçte sanığın Fatih ve maktulü hedef alarak vergi kaçırdıklarından bahisle küçük düşürücü nitelikte mesajlar yazdığı, olay günü maktulün bu hususu konuşmak üzere sanıkla görüşmek istediği, evleri yakın olduğundan önce sanığın evine gittiği, burada bulamayınca sanığın düğünde olduğunu öğrendiği ve kır düğün salonuna gittiği, sanığın yanına yaklaştığında aralarında tartışma yaşandığı ve sanık Ziya'nın yanında bulundurduğu ruhsatlı tabancası ile maktulü hedef alarak ateş ettiği, sanığın kaçmaya çalışan maktulü yine hedef alarak arkasından ateş ederek öldürdüğü, akabinde olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmıştır."