Düğünde tavuk döner ve pilav yiyen 92 kişi hastanelik oldu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde düğünde yedikleri tavuk döner ve pilavdan zehirlenen 10’u çocuk 92 kişi hastanelere başvurdu.

Güncel
  • 12.09.2025 23:09
  • Giriş: 12.09.2025 23:09
  • Güncelleme: 12.09.2025 23:11
Kaynak: DHA
DHA

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesi’nde açık havada gerçekleştirilen bir düğün töreninde dağıtılan tavuk döner ve pilavdan yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Baş dönmesi, kusma şikayeti olan 10’u çocuk 92 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Büyük bölümü kendi araçlarıyla, bir bölümü de ambulanslarla hastanelere kaldırılan vatandaşların çoğu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

