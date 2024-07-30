Düğüne operasyon!

Haber Merkezi

Hakkari'de 3 düğüne baskın düzenleyen polisler, Kürtçe şarkı söyleyen müzisyen ve bazı düğün sahiplerini gözaltına aldı. Mersin, Ağrı, Siirt ve Batman'ın in ardından Hakkari'de de Kürtçe şarkı ve halay gerekçesiyle birçok kişi gözaltına alındı. Hakkari'de polisler, 3 mahalledeki düğünlere baskın düzenledi.

“Siyasi şarkılar” gerekçesiyle bazı müzisyenler, düğün çekimi yapan prodüksiyon şirketi çalışanları ile bazı düğün sahipleri gözaltına alındı. “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan ve sayıları netleştirilemeyen kişiler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Son günlerde çekilen halaylar gerekçesiyle yapılan gözaltı ve tutuklamalar, Diyarbakır, Urfa, Batman ve Antalya'da protesto edildi.