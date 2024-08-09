Düğünler ‘izne’ bağlandı

Haber Merkezi

Birçok şehirde halay çekenlere yönelik gözaltı ve tutuklamaların ardından bu kez de düğünlere izin şartı getirildi.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kaymakamlık, düğünleri jandarmanın iznine tabi tuttu. Kaymakamlık, bazı muhtarlara gönderdiği mesajda, “Muhtarlarımızın dikkatine, mahalleniz veya mezrasında düğün faaliyeti olduğu zaman düğün öncesinden iki gün önce düğün sahibi kaymakamlığa düğün yapacağı konusunda dilekçe verecek ve jandarmaya getirecektir. Biz de şahsa düğün konusunda uyulması gerekli hususlarda tebliğ yapacağız” mesajı gönderdi.