Duhoklu iş insanı dosyasına gizlilik kararı

Haber Merkezi

İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Duhoklu iş insanı Hakim Lokman dosyası hakkında gizlilik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği dosya hakkında gizlilik kararı verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, olaya ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında "Yapılan ilk incelemeler yaşanan hadisenin Kürtçe konuşmayla yakından uzaktan bir ilişkisi olmadığını, farklı tartışmalardan kaynaklandığını işaret etmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden de konuya ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada, "H.L.T., bir kafede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti” iddiası doğru değildir denilerek “Yapılan incelemeler neticesinde, H.L.T., S.M.T. ve B.A.K. isimli 3 turistin Fatih ilçesindeki alkollü bir mekanda Batman nüfusuna kayıtlı H.O. ve ağabeyi Z.O. ile "kadınlara yan bakma" mevzusundan kavga ettiği belirlenmiştir" denildi. Lokman’ın Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğü iddia edilmişti.