Duman, 2024'ün son konseri için yeni şarkılarıyla sahnede

Sahnedeki güçlü performansları ve kariyerleri boyunca yayınladıkları şarkılarla Türk rock müzik sahnesinin en önemli gruplarından biri olan DUMAN, 13 Aralık'ta yayınlayacakları albümleri 'KUFİ' öncesi yılın son konseri için 8 Aralık 2024 gecesi İstanbul'da Volkswagen Arena'da sahnede olacak.

Yeni albümden bugüne dek yayınladıkları ve ses getiren 'Kufi', 'Nerde Benim Kafam', 'İçimde Aşk Var', 'Gazze'de' gibi şarkıları ve ölümsüz şarkılarını seslendirecek olan 'Duman' yaklaşık 3 saatlik konserde unutulmaz bir rock gecesi yaşatacak.

Grup bu konser sonrası yeni yılın başında, yeni şarkılarıyla büyük bir Avrupa turnesine hazırlanıyor.