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Duman, 21 Haziran gecesi KüçükÇiftlik Park'ta

Rock müziğin sevilen grubu Duman, 21 Haziran gecesi KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek

Kültür Sanat
  • 12.06.2025 12:29
  • Giriş: 12.06.2025 12:29
  • Güncelleme: 12.06.2025 12:33
Kaynak: Haber Merkezi
Duman, 21 Haziran gecesi KüçükÇiftlik Park'ta

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından Duman, 21 Haziran gecesi KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Yeni albümleri 'Kufi'den 'Nerde Benim Kafam', 'İçimde Aşk Var', 'Gazze'de' gibi şarkıları seslendirecek olan Duman'ın yaklaşık 3 saat sahnede kalması bekleniyor.

Konserin biletleri Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde olacak.

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