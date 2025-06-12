Duman, 21 Haziran gecesi KüçükÇiftlik Park'ta

Türk rock müziğinin önde gelen gruplarından Duman, 21 Haziran gecesi KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak.

Yeni albümleri 'Kufi'den 'Nerde Benim Kafam', 'İçimde Aşk Var', 'Gazze'de' gibi şarkıları seslendirecek olan Duman'ın yaklaşık 3 saat sahnede kalması bekleniyor.

Konserin biletleri Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde olacak.