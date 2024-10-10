Duman'dan 5 yeni şarkı

Türk rock müziğinin en önemli gruplarından biri olan Duman, 13 Aralık'ta yayınlayacakları albümleri 'KUFİ'den şarkılarla müzikseverleri buluşturmaya devam ediyorlar.

Daha önce, Kufi, Nerde Benim Kafam ve İçimde Aşk Var şarkılarıyla albümün müjedesini veren Duman, bu cuma günü bu kez 5 yepyeni şarkı birden yayınlıyor.

'Bir Güzellik Yapsana', 'Haykırdım Ben', 'Kamikaze', 'Gazze'de' ve 'Canımsın' isimlerini taşıyan 5 yeni şarkı, albüm için heyecanı yükseltiyor.

Bir taraftan konserlere de devam eden Duman, 17 ve 18 Ekim akşamları Harbiye Açıkhava'da 2 gece üst üste sahnede olacak.