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Duman'dan 5 yeni şarkı

Duman, 13 Aralık'ta yayınlayacakları albümleri 'KUFİ'den 5 şarkıyı daha cuma günü müzikseverler ile buluşturacak.

Kültür Sanat
  • 10.10.2024 09:29
  • Giriş: 10.10.2024 09:29
  • Güncelleme: 10.10.2024 09:33
Kaynak: Haber Merkezi
Duman'dan 5 yeni şarkı

Türk rock müziğinin en önemli gruplarından biri olan Duman, 13 Aralık'ta yayınlayacakları albümleri 'KUFİ'den şarkılarla müzikseverleri buluşturmaya devam ediyorlar.

Daha önce, Kufi, Nerde Benim Kafam ve İçimde Aşk Var şarkılarıyla albümün müjedesini veren Duman, bu cuma günü bu kez 5 yepyeni şarkı birden yayınlıyor.

'Bir Güzellik Yapsana', 'Haykırdım Ben', 'Kamikaze', 'Gazze'de' ve 'Canımsın' isimlerini taşıyan 5 yeni şarkı, albüm için heyecanı yükseltiyor.

Bir taraftan konserlere de devam eden Duman, 17 ve 18 Ekim akşamları Harbiye Açıkhava'da 2 gece üst üste sahnede olacak.

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