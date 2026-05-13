Duman'dan canlı stüdyo serisi: 'Pür Cunda Live Sessions' başlıyor

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Doğaç Titiz’den oluşan kadrosuyla Türk rock müziğinin öncü gruplarından Duman, yedi şarkılık bir canlı stüdyo serisi başlattığını duyurdu. Ayvalık Cunda Adası’ndaki Pür Stüdyo’da kaydedilen seri, grubun canlı performansını analog kayıt kalitesiyle bir araya getiriyor.

İLK KAYIT: 'AH BİR ATAŞ VER'

Serinin ilk halkası olan ve grubun konserlerinde sıkça seslendirmesine karşın bugüne kadar resmi bir stüdyo kaydı yayımlanmayan "Ah Bir Ataş Ver" türküsü, bu cuma günü dijital platformlarda ve performans videosuyla YouTube’da yayımlanacak.

CUNDA'DA ANALOG KAYIT

Kayıtları Ayvalık Cunda Adası’ndaki Pür Stüdyo’da gerçekleştirilen proje, grubun müzikal enerjisini en saf haliyle yansıtmak üzere tasarlandı. Şarkı listesinin ağırlığını grubun son çıkan albümü Kufi’deki parçalar oluştururken; seride ayrıca eski dönemlerden bir şarkı ve özel bir ‘cover’ yorumu da yer alacak.

Duman tarihinde ilk kez canlı çalımla kaydedilmiş bir video serisi olma özelliği taşıyan projenin mix çalışmaları Marc Carolan, mastering süreci ise Ian Sefchick tarafından yürütüldü.

Her hafta yayımlanacak yeni performanslarla ilerleyecek olan seri, yaz boyunca müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.