Duman'dan yeni albüm müjdesi

Rock grubu Duman yeni albümünün müjdesini verdi. Grup, 16 parçalık stüdyo albümünün kayıtlarını tamamladığını sosyal medyadan duyurdu.

Türkiye’de rock müziğin en başarılı gruplarından Duman, 16 parçalık yeni albümünün kayıtlarını tamamladığını duyurdu.

Yeni albüm haberi, grubun resmi sosyal medya hesabından "On altı parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle" notuyla paylaşıldı.

Ancak, yeni albümün ne zaman yayınlanacağına dair tarih henüz paylaşılmadı.

Grubun 13 parçalık son albümü 'Darmaduman' 2013'te yayınlamıştı.

Duman üyeleri Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas son albümden beri ayrı ayrı tekliler ve albümler yayınlıyordu.