Duman ile mor ve ötesi'nden mesaj: Kurtuluş yok tek başına!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri devam ediyor.

Müzisyenler, İBB'ye yönelik operasyonlar ve gözaltılar ile eylemler hakkında açıklama yaptı.

Türkiye rock tarihinin en önemli rock gruplarından mor ve ötesi ile Duman'dan mesaj geldi.

mor ve ötesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Demokrasi, adalet ve özgürlüğe inanan herkes gibi biz de İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanının hemen bu gece işinin başına dönmesini bekliyoruz" denildi.

Demokrasi, adalet ve özgürlüğe inanan herkes gibi biz de İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanının hemen bu gece işinin başına dönmesini bekliyoruz çünkü ⬇️ https://t.co/wPZyoSODtx — mor ve ötesi (@mvoofficial) March 22, 2025

Duman'dan yapılan paylaşımda ise "KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA!" ifadeleri kullanıldı.