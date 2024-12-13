Duman'ın 11 yıl sonra gelen albümü yayında: KUFİ

Türk rock müziğinin en önemli gruplarından biri olan DUMAN, kayıtları 2 ayda tamamlanan, 16 şarkıdan oluşan ve 11 yıl sonra yayınlanacak olan yeni albümü 'KUFİ'nin tamamını müzikseverlerle buluşturdu.

Albümle aynı adı taşıyan 'KUFİ' şimdiden geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok dinlenen şarkılarından biri oldu. Albümden bugüne dek yayınlanan 'İçimde Aşk Var', 'Gazze'de' ve albümün açılışını yapan 'Nerde Benim Kafam' çok sevildi.

Albümdeki tüm şarkılar, aranjörlük ve prodüktörlük gruba ait.

Duman, 18 Aralık'ta Münih'te başlayacak olan Avrupa turnesi kapsamında yıl sonuna kadar sırasıyla Zürih, Düsseldorf, Frankfurt, Stutgart ve 'Hamburg'da yeni şarkılarıyla sahne alacak.