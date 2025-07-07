Duman'ın 'Kufi' albümü plak formatında yayınlanacak

Türk rock müziğinin öncü gruplarından Duman, son albümleri KUFİ’yi şimdi de plak formatında dinleyicileriyle buluşturuyor.

2024 yılında dijital platformlarda yayınlanan ve her yaştan müzikseverin beğenisini toplayan KUFİ albümü, double LP olarak raflardaki yerini alıyor.

Sadece müzikal içeriğiyle değil, görsel tasarımıyla da koleksiyonluk nitelikte hazırlanan albüm 16 şarkıdan oluşuyor. Plak formatı için özel olarak master’lanan albüm, iki plaklık yapısıyla tüm şarkıların analog ses kalitesiyle dinlenebilmesini sağlıyor.

Plak, albüme adını veren Kufi şarkısının dijital platformlarda yayınlanmasının birinci yıl dönümünde satışa çıkacak.

Sınırlı sayıda basılan çift plaklık KUFİ albümü plak mağazalarında ve online olarak dumanlive.com web sitesinden satışa sunulacak.