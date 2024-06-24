Duman yeni albümünden iki şarkıyı yayınladı

Rock grubu Duman, 16 parçalık yeni albümünden ‘Nerde Benim Kafam’ ve ‘Kufi’ şarkılarını yayınladı.

Türkiye’de rock müziğin en başarılı gruplarından Duman, 16 parçalık yeni albümünden 2 şarkıyı yayınladı.

Albümün yayın tarihi henüz duyurulmazken bugün "Nerde Benim Kafam" ve "Kufi" şarkıları 17.00'de dinleyici ile buluştu.

Yeni albüm haberi, grubun resmi sosyal medya hesabından "On altı parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle" notuyla paylaşılmıştı.

11 YIL SONRA ALBÜMLE GERİ DÖNDÜLER

Grubun 13 parçalık son albümü 'Darmaduman' 2013'te yayınlamıştı.

Duman üyeleri Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas son albümden beri ayrı ayrı tekliler ve albümler yayınlıyordu.