Duman yeni albümünden üçüncü şarkıyı yayınlayacak: 'İçimde Aşk Var'

Türk rock müzik sahnesinin en önemli gruplarından biri olan Duman, yeni bir şarkı daha yayınlıyor.



Kayıtları 2 ayda tamamlanan, 16 şarkıdan oluşacak ve 11 yıl sonra yayınlanacak olan yeni albümünün sonbaharda dinleyici ile buluşması planlanıyor.

Yeni albümden 'Kufi' ve 'Nerde Benim Kafam' şarkılarını dinleyiciyle buluşturan Duman, 'İçimde Aşk Var' şarkısını 20 Ağustos Salı günü yayınlayacak.



Söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait şarkının düzenlemesi ise gruba ait.