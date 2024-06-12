Dumanı üstünde şarkılar

TEMİZ’İN USTALIK ESERİ

Can Temiz - Yerin Dibi Göğün Sonunda:

Müzisyen Can Temiz, yeni albümü öncesi “Yerin Dibi Göğün Sonunda” isimli EP’sini dinleyiciyle buluşturdu. Can Temiz’in EP’sinde yer alan 3 şarkıdan odak şarkısı olan Mutlu Taklidi, Türkçe sözlü rock müzik türünde melankolik ve duygusal yapısı ile öne çıkıyor. Ayrıca EP’de, diğer bir yeni şarkı "Ölü Çiçeklerin Üzerinde” ve geçtiğimiz aylarda yayımlanan ‘’Unutuyorum Ne Kadar Acıttığını’’ şarkıları da yer alıyor. Hem sözleri hem de sounduyla dinleyiciyi kendine bağlayan EP, Temiz’in şimdiye kadarki ustalık eseri niteliğinde.

EFZA’DAN MİSTİK DİRENİŞ SERÜVENİ

Efza - Direnç:

Alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden Efza, Direnç EP’si ile dinleyicinin karşısında. 5 şarkıdan oluşan bu hikâye, dirençlerimizden özgürleştiğimizde kendi özümüze, koşulsuz olma halimize daha yakından bakabileceğimizi ve kendimizi daha da bulabileceğimizi savunurken, EP’nin mistik atmosferi ise müzikseverleri kendi içinde bir yolculuğa çıkarıyor. Özümüzle tam olarak temas etmemizi engelleyen dirençlerimizi, inanç kalıplarımızı, yüklerimizi, duvarlarımızı ve koşullarımızı anlatıyor.

Efza

İSTİKLAL CADDESİ’NDE MÜZİKLİ YOLCULUK

Kemancılığı, söz yazarlığı, besteciliği ile adından sıkça söze ettiren Melisa Uzunarslan bu kez İstiklal Caddesi şarkısıyla dinleyicilerin karşısında. Uzunarslan şarkısı ile sanatın, eğlencenin, yaşamın ve direnişin merkezi İstiklal Caddesi’nde müzikli bir yolculuğa çıkarıyor.

Melisa Uzunarslan

Uzunarslan İstiklal Caddesi’ne ait hislerini şu sözlerle anlatıyor: “Eski İstiklal Caddesi’ne kavuşabileceğimizi ve gençlerin de bizim yaşadıklarımızı korkusuzca, güvenle yaşayabilmesi dileğiyle bu şarkıyı yazdım. İstiklal sen hep bizim kalacaksın.” Söz ve müziğin Uzunarslan’a ait olduğu parçanın düzenlemesi Nurkan Renda ortaklığında hazırlandı.