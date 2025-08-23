Dumanlar ilçeyi kapladı, itfaiye ekipleri saatlerce mücadele etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Atatürk Mahallesi Koşukırı mevkiinde bulunan Kömürcüler Sitesi’nde "Hurdacı Mehmet" olarak tanınan şahsa ait iş yerinde çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevreyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri müdahale ederken, Turgutlu Belediyesi’ne ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangını kontrol altına almaya çalışan ekiplere çevredeki vatandaşlar da içme suyu taşıyarak yardımcı oldu. Uzun uğraşların ardından yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.