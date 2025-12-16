Dumanlı Dağı'nda sonbahardan kalma renk cümbüşü

Nazif Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda sonbahardan kalma renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'ndaki ormanda renk cümbüşü yaşanıyor. Sonbaharın renklerine bürünen ağaçlarda, sarı ve grinin her tonun bulmak mümkün oluyor. Yağlı boya tabloyu andıran görsel şölen dronla görüntülendi. Dumanlı Dağı'ndaki manzara fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI