Dümen tamamen Şimşek’in oldu
Büyük bir gürültüyle kamuoyunun önüne atılıp tartışma başlatılan tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi Meclis’te. Tekliften Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’e tam yetki çıktı.
Ekonomi Servisi
TEK ELDE TOPLANDI
Toplamda 30 maddede düzenlemeye gidilen kanun teklifinde, uzun süredir kabineden özerk bir tutum alıyor gibi davranan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Varlık Fonu’na belli ölçüde müdahale etmekten Devlet iç borçlanmasında faiz oranlarının belirlenmesine kadar çok geniş bir alanda yetkilendirilecek.
CEZA GÜNDEMDE
Mehmet Şimşek’in başında bulunduğu bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunu izleyecek, disiplin cezasının verilmesi dahil yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarını Cumhurbaşkanlığına bildirecek. Ayrıca defterdar yardımcılığı da geri getiriliyor.
SOKAK LAMBALARINI BELEDİYE ÖDEYECEK
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