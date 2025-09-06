Dün işten çıkarıldı, bugün direniş çadırından düğününe gitti

Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin Hendek’te örgütlendiği SAG Hidrolik fabrikasında 26 gündür direniş devam ediyor.

Direniş çadırında iş çıkışı arkadaşlarına destek veren ve dün bir mesajla işten çıkartılan Ceylan Civelek, bugün evlendi. İşsiz olarak düğününü yapmak zorunda kalan Civelek, arkadaşlarının fabrika önünde kurduğu direniş çadırına giderek burada düğün salonuna gitti. Direniş çadırında gelin olan Civelek, düğününden sonra direniş çadırına gelerek hakkını almak için mücadele edeceğini söyledi.

‼️Sakarya Hendek’te bulunan İtalya sermayeli SAG Hidrolik fabrikasında bir öncü üyemiz daha tazminatsız işten çıkarıldı!



🔴Düğününe saatler kala telefonuna gönderilen bir mesajla Kod 46’dan işten atıldığını öğrenen Ceylan arkadaşımız, bugün direnişimizin 26’ncı gününde… pic.twitter.com/eF5oD3NSyi — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) September 6, 2025

MESAJLA İŞİNE SON VERDİLER

İtalyan şirket olan SAG Hidrolik’te örgütlenen Birleşik Metal-İş Sendikası yetki başvurusu yaptı ve yetkiyi aldı. Ancak işveren işçi temsilcisini işten çıkartarak yetkiye itiraz etti. Ardından bir işçinin daha işine son verilmesi ile sendika fabrika önünde direniş çadırı kurdu. Fabrikada çalışan 140 işçi işten çıkartılan arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve iş çıkışlarında arkadaşlarına destek vermeye devam etti. Çıkartılan işçilere destek veren işçilerden Ceylan Civelek, işveren tarafından dün işine son verildi. Evlenme izninde olan Civelek’e mesaj gönderilerek işine son verildi.

DİRENİŞ ÇADIRINA GELDİ

Kocaeli Gündem'in haberine göre, düğün izninde olan Ceylan Civelek’in düğününe bir gün işten çıkarılması büyük tepkiye neden oldu. İşçiler arkadaşlarına yapılan haksızlığa karşı tepki gösterirken, Civelek ise bugün düğün salonuna gitmeden fabrikanın önündeki direniş çadırına geldi. Burada Birleşik Metal-İş Şube Sekreteri Hakan Küçük ve işten çıkartılan işçiler tarafından karşılanan Ceylan, haksız bir şekilde düğününe bir gün kala mesajla işten çıkartıldığını söyledi.

HAKSIZ İŞTEN ÇIKARDILAR

Civelek, “Biz anayasal hakkımızı kullandık. Sendikalı olduk. Hakkımızın verilmediğini düşündüğümüz için sendikalı olduk. Ben dün mesajla işten çıkardılar. 46 kodu ile dışarı çıkardılar. Benim bir tek devamsızlığım, tutanağım yok. Bana haksızlık yaptılar. Hakkımı aramaya devam edeceğimi. Hakkını SAG Hidrolik’e bırakmayacağım. Düğünden sonra direniş çadırında mücadeleme devam edeceğim” dedi.

BİRLEŞİK METAL İŞ'TEN AÇIKLAMA!

Konuya ilişikin açıklama yapan Birleşik Metal İş ise, "Sakarya Hendek’te bulunan İtalya sermayeli SAG Hidrolik fabrikasında bir öncü üyemiz daha tazminatsız işten çıkarıldı! Düğününe saatler kala telefonuna gönderilen bir mesajla Kod 46’dan işten atıldığını öğrenen Ceylan arkadaşımız, bugün direnişimizin 26’ncı gününde gelinliğiyle direniş çadırındaydı.

Sendikalaşma hakkının temel ve anayasal bir hak olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte haklı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Ceylan, şunları söyledi:

“Biz anayasal hakkımızı kullandık, DİSK’i tercih ettik, sendikalı çalışmak istedik. Hakkımızın yenildiğini düşündüğümüz için bu yola baş koyduk. Onlar bizi gereksiz sebeplerle işten çıkardılar. Ben bir kere bile tutanak yemiş bir insan değilim. Haksızlığa uğradım ve hakkımı aramak istiyorum. Hakkımı bırakmayacağım SAG Hidrolik’e..." açıklamasında bulundu.