Dün rekor kıran altın bugüne nasıl başladı?
Tarihi zirvesini dün gören altın, bugüne düşüşle başladı. Gram altın şu an 2 bin 624 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihi zirvesine 2 bin 639 lira ile dün ulaşan gram altın, bugüne düşüşle başladı.
Gram altın şu an 2 bin 624 TL'den işlem görüyor.
Ons altın ise 2 bin 465 dolardan işlem görüyor.
Güncel altın satış fiyatları şöyle:
• Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 335 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 702 TL
• Tam altın satış fiyatı: 17 bin 351 TL