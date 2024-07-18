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Dün rekor kıran altın bugüne nasıl başladı?

Tarihi zirvesini dün gören altın, bugüne düşüşle başladı. Gram altın şu an 2 bin 624 TL'den işlem görüyor.

Ekonomi
  • 18.07.2024 09:49
  • Giriş: 18.07.2024 09:49
  • Güncelleme: 18.07.2024 09:54
Kaynak: Haber Merkezi
Dün rekor kıran altın bugüne nasıl başladı?

Tarihi zirvesine 2 bin 639 lira ile dün ulaşan gram altın, bugüne düşüşle başladı.

Gram altın şu an 2 bin 624 TL'den işlem görüyor.

Ons altın ise 2 bin 465 dolardan işlem görüyor.

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 335 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 702 TL

• Tam altın satış fiyatı: 17 bin 351 TL

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