Dün sıcaklık rekoru görülen İstanbul'da sağanak etkili oldu

Dün sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı İstanbul'da, bugün gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bazı ilçelerde de şiddetli rüzgar görüldü.

İstanbul’da dün etkili olan aşırı sıcakların ardından bugün hava sıcaklıkları geriledi. Dün öğleden sonra 40 dereceyi aşan sıcaklıklar bugün 24 derece dolaylarında seyretti.

Rüzgarın hızı zaman zaman şiddetlenirken, saat 16.30 sıralarında Taksim'de sağanak etkili oldu.

Aniden bastıran yağmur sonrası yurttaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırkerken, bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.

Kağıthane’de de bir anda bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Ana caddelerin bazı yerlerinde ise su birikintileri oluşurken, sağanak yağış yerini kısa sürede serin ve bulutlu havaya bıraktı.

Üsküdar'da etkili olan sağanak da yaşamı olumsuz etkiledi.

KARAKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Öte yandan Beyoğlu Karaköy'de de şiddetli rüzgar etkili olurken, rüzgar nedeniyle ıhlamur ağacı devrildi.

Saat 12.00 sıralarında Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokakta meydana gelen olaya göre, büyük bir faciadan dönüldü. O sırada kafede bulunanlar devrilen ağacın altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

REKOR SEVİYEDE SICAKLIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da, dün sıcaklık rekor seviyeleri çıkmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul'da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile olmuştu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7, Eyüpsultan'da 40.4 dereceye yükselmişti.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.