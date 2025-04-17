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Dün tahliye edilmişti: Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

Dün tahliye edilen ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz etmesinin ardından yeniden tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. ÇHD'den yapılan açıklamada "Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Güncel
  • 17.04.2025 13:33
  • Giriş: 17.04.2025 13:33
  • Güncelleme: 17.04.2025 16:27
Kaynak: Haber Merkezi
Dün tahliye edilmişti: Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

Yaklaşık sekiz yılın ardından dün (16 Nisan Çarşamba) tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, yeniden tutuklandı.

Kozağaçlı, böylelikle 24 saat geçmeden Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Dün tahliye edilen Kozağaçlı bugün yaklaşık 13.30 sıralarında gözaltına alındı.

Kozağaçlı, saat 14.57'de adliyeye getirildi.

ÇHD Onursal Başkanı Kozağaçlı hakkındaki karara tepki gösteren meslektaşları da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Karara tepki gösteren avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde  "Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz" sloganı attı.

Selçuk Kozağaçlı'nın gözaltına alınmasına meslektaşlarından tepki: "Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz" www.birgun.net/haber/dun-ta...

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— BirGün Gazetesi (@birgun.net) 17 Nisan 2025 16:00

Selçuk Kozağaçlı saat 16.00'da yeniden tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kozağaçlı hakkındaki Bakırköy İnfaz Hakimliği'nin koşullu salıverilmesi kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Aynı hakimlik, itirazı kabul ederek koşullu salıverilme talebinin kabulü kararını kaldırdı ve salıverilme talebinin reddi yönünde karar verdi.

ÇHD'nin aktarımına göre, infaz hakimliği savcılığın itirazını kabul ederek Kozağaçlı'nın "koşullu salıverme kararının kaldırılmasına" karar verdi.

Kozağaçlı adliyeye getirildikten sonra müddetname hazırlanarak hapishaneye gönderildi.

ÇHD'DEN TEPKİ: PESPAYE KARARLARINIZI TANIMIYORUZ

Kozağaçlı'nın gözaltına alınmasının ardından ÇHD'den açıklama yapıldı.

Açıklamada "Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz" denildi.

ÇHD'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri Hapishanesine gönderildi. Devrimci avukatlar onurumuzdur! Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı alacağız, biz kazanacağız! "

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