Dune serisinin spin-off dizisi bugün yayınlanacak

Dune serisinin “Dune: Prophecy” isimli spin-off dizisi bugün Blutv'de yayınlanacak.

Brian Herbert ve Kevin J. Anderson tarafından kaleme alınan ‘Sisterhood of Dune’ romanından esinlenilerek hazırlanan dizinin kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning ve Yerin Ha yer alıyor.

'Dune: Prophecy' iki Harkonnen kız kardeşin insanlığın geleceğini tehdit eden güçlerle savaşmasını ve Bene Gesserit olarak bilinecek efsanevi tarikatı kurmasını konu alıyor.