Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'a sakatlık engeli

Sezonu tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak bitirmeyi garantileyen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, 2025 Davis Kupası finallerinde mücadele etmeyeceğini açıkladı. 22 yaşındaki raket, kararı resmî Instagram hesabından duyurdu.

ATP Finalleri sırasında sağ hamstringinde ödem oluştuğunu belirten Alcaraz, tıbbi ekibin risk almaması yönündeki tavsiyesine uyduğunu ifade etti. Genç yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

“Bologna’daki Davis Kupası finallerinde İspanya takımında yer alamayacağımı açıklamak beni çok üzüyor. Sağ hamstringimde ödem var ve doktorlar oynamamam gerektiğini söyledi. İspanya için oynamak benim için her zaman dünyanın en büyük gururu oldu. Takım için mücadele etmeyi dört gözle bekliyordum ama eve sakat bir şekilde dönüyorum.”

Alcaraz’ın yokluğu, 18-23 Kasım tarihlerinde İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenecek olan Davis Kupası finallerinde İspanya için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Genç yıldız, yeni sezona tam olarak iyileşmiş şekilde dönebilmek için rehabilitasyon sürecine yoğunlaşacak.