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Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası İspanya'da başladı

İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Ajans Haberleri
  • 03.09.2024 00:52
  • Giriş: 03.09.2024 00:52
  • Güncelleme: 03.09.2024 00:53
Kaynak: AA
Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası İspanya'da başladı

Pontevedra kentindeki organizasyonun ilk gününde 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Organizasyonun açılış gününde mindere çıkan 5 milli güreşçi, finale yükselemedi.

Grekoromen stilde mücadele eden milli sporculardan Şervan Çınar (55 kilo), Erkan Tuğcu (77 kilo) ve Emre Bacaksız (87 kilo) elendi. Enes Ülkü (63 kilo) ve Cemal Yusuf Bakır (130 kilo) ise yenildikleri rakipleri finale yükseldiği için repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

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