Dünya, 2026’ya Donald Trump’ın hızlandırılmış emperyalizmiyle girdi: Dünyayı sarsan üç hafta

Dünya, 2026’nın sadece ilk üç haftasını geride bırakırken ABD Başkanı Donald Trump’ın başına oturduğu emperyalizmin küresel taarruzunun hızlandırılmış hamlelerine sahne oldu. Washington, Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, Arktik’ten Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada neredeyse eşzamanlı hamleler yaparak kaybettiği hegemonyasını güç yoluyla geri kazanmaya çalışıyor. Emperyalist barbarlığın en çıplak haliyle eyleme döküldüğü bu süreçte eski müttefiklerle yol ayrımına gelirken barış ve egemenliğin yerine kaos ve boyun eğme dayatılıyor. Kapitalist-emperyalist küresel sistemin girdiği krizi bir sonucu olarak Oval Ofis’e geri dönen Trump, dünyayı “güçlünün haklı olduğu” kuralsız bir düzene sürüklüyor.

Geride kalan üç hafta, ABD’nin halklara karşı sermaye çıkarları adına yürüttüğü yağma ve savaş politikasının en çıplak haliyle sergilendiği bir dönem oldu.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARA ABD’NİN GÖLGESİ DÜŞTÜ

İran’da Aralık 2025 sonunda ekonomik krize karşı Tahran’da çarşı esnafının başlattığı protestolar, ocak ayının başlarında kitlesel hale geldi. Venezuela müdahalesinin yankıları sürerken Trump, sosyal medyada “İran halkının yanındayız” mesajları vererek rejim değişikliği çağrısını yenilemesiyle tüm dünyanın dikkati buraya yöneldi. Ortadoğu’da yıllardır pişirilen İran’ı zayıflatma, İsrail’in bölgesel üstünlüğünü güvence altına alma ve enerji yollarını kontrol etme stratejisinin bir parçası görülen bu hamlede Trump’ın tonu giderek arttı. Trump, göstericilerin öldürülmesine askeri saldırıyla karşılık verileceği tehditleri savururken İran’da baskıcı İslam rejimine ve adaletsizliğe karşı isyana, emperyalist müdahaleciliğin gölgesi düştü. Tahran’ın şiddetle bastırdığı protestolar sürerken İran’da internet kapatıldı, insan hakları örgütlerine göre protestolarda ölenlerin sayısı 5 bini geçti, 26 bin 700’den fazla kişi tutuklandı. Son olarak “büyük bir ABD gemi filosunun İran'a doğru hareket ettiğini” söyleyen Trump, “İran'ın adımlarını yakından takip ediyoruz. Belki bu gücü kullanmak zorunda kalmayacağız ancak neler olacağını göreceğiz” diyerek tehditlerini sürdürürken ABD-İsrail-İran üçgeninde yüksek seyreden gerilim, yeni çatışmalara gebe.

DONROE DOKTRİNİ VE VENEZUELA MÜDAHALESİ

Trump, Kasım 2025’te yayımlanan Ulusal Güvenlik Strateji (NSS) belgesinde “Batı Yarımküre’de mutlak hâkimiyet kurma” hedefini 2026’nin ilk günlerinde hayata geçirmek için ilk hamlesini yaptı. Karayipler’de “uyuşturucu kaçakçılığı” kılıfıyla aylar süren askeri yığınak ve tehditlerin ardından 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri operasyonla kaçırılarak ABD’ye götürüldü. Trump, “arkça bahçe” stratejisine dönüş yaptığı Latin Amerika’yı güç yoluyla egemenliği altına alma stratejisinin ilk adımını atarken Küba, Meksika ve Kolombiya’ya da tehditler savurdu. Trump’ın “onayından geçen” geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez liderliğindeki yeni yönetimin sunduğu, ülkenin petrol sahalarını yabancı şirketlere açan yasa Meclis’ten ilk onayı aldı.

SURİYE’DE DENGELER DEĞİŞTİ: CİHATÇI YÖNETİMLE YOLA DEVAM

Ortadoğu’nun ABD-İsrail çıkarlarında emperyalist müdahaleciliğinin alt üst ettiği Suriye, ocak ayında kritik değişikliklere sahne oldu. ABD’nin IŞİD’e karşı mücadele gerekçesiyle yıllardır desteklediği, SDG’yi gözden çıkarmasıyla Suriye’de dengeler 12 günde değişti. 6 Ocak’ta Paris’te İsrail ile Şam arasında varılan anlaşma sonrasında istediğini alan Washington, HTŞ’ye operasyon onayı verdi. ABD-İsrail’in yol vermesiyle 6 Ocak’ta Halep’e saldıran HTŞ, 18 Ocak’ta da Fırat’ın doğusuna geçerek Rakka ve Deyrizor gibi kentleri alarak ülkenin önemli bölümünde kontrolü ele geçirdi. 20 Ocak'ta akşam 8'de başlayan 4 günlük ateşkeste sona yaklaşılırken yönetimi, SDG'ye “anlaşmaya tam uyum sağlamaması durumunda askeri operasyon” tehdidinde bulunuyor.

GRÖNLAND’I ELE GEÇİRME ARZUSU VE EGEMENLİK GASPI

Arktik bölgesinde eriyen buzullarla ortaya çıkan yeni ticaret yollarını ve maden kaynaklarını kontrol etme çabası, Washington’ın emperyalist yayılmacılığında kural tanımayacağını gösterdi. Trump’ın “stratejik zorunluluk” olarak gördüğü Danimarka’nın Arktik’teki özerk bölgesi Grönland’ı ele geçirme arzusu, ocak ayı ortasında tekrar dünyanın gündemine oturdu. Trump'ın Grönland'a yönelik tehditleriyle Transatlantik ittifaktaki çatlak diplomatik kaosa dönüşürken ABD ve Avrupa yol ayrımına geldi. Trump’ın Grönland’ı ele geçirme hırsı, 19 Ocak’ta başlayan Davos’a da damgasını vurdu. Davos’ta ton düşürerek Avrupa’ya yaptırım tehditlerini geri çeken Trump, Grönland için NATO ile yaptığı “anlaşma çerçevesini” duyurdu.

DAVOS ZİRVESİ: BATI İTTİFAKINDA YOL AYRIMI VE “TRUMP’IN BM’Sİ”

Krizdeki küresel kapitalizmin vitrini olarak görülen Davos’ta 19-23 Ocak tarihleri arasında “Diyalog Ruhu” temasıyla düzenlenen zirve, çatırdayan Batı ittifakındaki yol ayrımını gözler önüne sererken “kendi Birleşmiş Milletler’ini” kuran Trump’ın kişisel şovuna dönüştü. Trump’ın İsviçre’ye ayak basması öncesinde Grönland’ı ilhak tehditlerinin damga vurduğu zirvede Avrupalı liderler, birbiri ardına Batı ittifakının “yol ayrımında” olduğuna, “yeni bir küresel denge ihtiyacına” işaret etti. En dikkat çeken açıklamalardan birisini yapan Kanada Başbakanı Mike Carney, “kurallara dayalı uluslararası düzenin sonunun geldiğini” itiraf ederek “Bu bir geçiş değil, kopuş” dedi. Dünyanın “kuralsız bir döneme doğru sürüklendiği” uyarısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise “ABD politikalarının Avrupa’yı zayıflatmayı hedeflediğini, bazı kilit sektörlerde daha fazla Çin yatırımı olması gerektiğini” söyledi.

Davos, yeni bir dünya düzeni doğarken Trump’ın emperyalist barbarlığa ve küresel güç siyasetine meşruiyet aradığı bir platform vazifesi de gördü. Dünyanın dört bir yanından kendisine yakın liderleri arkasına dizen Trump, Davos’ta düzenlediği törenle kendisi ömür boyu başkan ilan ettiği, BM’ye alternatif olarak tasarlanan Barış Kurulu’nu hayata geçirdi.

Trump, kurulun “BM ile birlikte çalışacağını” vurgulasa da “Tam olarak şekillendiğinde istediğimiz her şeyi yapabiliriz,” sözleri, kurulun hedeflerinin Ortadoğu’nun çok ötesine uzanabileceğini ortaya koydu.

Batı ittifakındaki yol ayrımı, “Barış Kurulu” konusunda da kendisini gösterdi. Aralarında Türkiye, Azerbaycan, İsrail, Arjantin ve Suudi Arabistan’ın da bulunduğu 19 ülke, kuruluş anlaşmasına imza attı. İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Batılı müttefikleri, Kurul’a katılmayı reddederken kurulun “Gazze çerçevesini aştığı” ve “BM’yi zayıflatma riski taşıdığı”, açıklamalarda öne çıkan vurgu oldu.

∗∗∗

İŞÇİ SINIFINA AÇILAN SAVAŞ: VENEZUELA SINAVI

Wills Rangel Linares*

Bugün dünyada olan biteni anlamak için çok karmaşık analizlere gerek yok. Nerede bir savaş, bir işgal, bir darbe girişimi, bir ambargo ya da “rejim değişikliği” planı varsa, hedefin eninde sonunda işçi sınıfı olduğunu görmek yeterli. Çünkü bu düzenin en büyük korkusu işçilerin birleşmesi. En büyük iştahı da halkların emeğiyle üretilen zenginliğe el koymak.

Tam da bu yüzden, Venezuela’ya karşı yürütülen saldırı sıradan bir diplomatik kriz değil. Bu, doğrudan bir ülkenin egemenliğine ve bir halkın iradesine yönelmiş planlı bir saldırıdır. Üstelik bu saldırı artık saklanmıyor. Perde arkasında yürütülmüyor. Açık açık, kendilerinde “hak” gördükleri bir zorbalığa dönüştürülüyor.

Bugün Venezuela çok zor bir dönemden geçiyor. Çünkü kaçırılan sadece bir devlet başkanı değil. Nicolás Maduro, bu ülkenin kaderinin emanet edildiği bir isim. Evet, o aynı zamanda bir işçi. Chávez’in hayatının en ağır günlerinde “Bu ülkeyi güvenle limana ulaştırır” diyerek sorumluluğu teslim ettiği kişi.

Şimdi Trump yönetimi, uluslararası hukuku hiçe sayarak Maduro’yu ve eşi Cilia Flores’i rehin almış durumda. Ne istifa var ne görevden alınma. Düpedüz bir kaçırma vakası. Bu, herhangi bir ülkenin iç meselesi değildir. Devletlerarası ilişkileri düzenleyen anlaşmaların açık ihlalidir. Egemenliğe saldırıdır. Dokunulmazlığın çiğnenmesidir. Ülkenin toprak bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Yasalarımıza göre bu zorunlu yokluk sürecinde Delcy Rodríguez geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu, meşru ve geçici bir düzenlemedir. Esas olan şudur. Maduro ülkesine dönecek ve Venezuela’nın iradesi yeniden kendi elleriyle kurulacaktır.

Peki niye Venezuela?

Çünkü Venezuela enerji ve maden açısından sadece bölgesel bir ülke değil, küresel ölçekte bir odaktır. Yeraltımızdaki zenginlik, toprağımızın bereketi, coğrafyamızın stratejik ağırlığı bizi emperyalizmin iştah kabartan hedeflerinden biri haline getiriyor.

ABD yönetimi bugün eski Monroe Doktrini’ni yeniden devreye sokmaya çalışıyor. “Bu kıta benim” diyerek ülkelerin kaderini belirlemeye, yönetim dayatmaya, sonra da emeğin ürettiği tüm kaynaklara çökmeye çalışıyor. Ama unuttukları bir şey var. Venezuela bir koloni değildir. Hiçbir zaman olmadı. Asla da olmayacak.

Bu saldırganlık karşısında işçi sınıfının cevabı da nettir. Biz sadece öfke duymuyoruz, örgütleniyoruz. Biz sadece slogan atmıyoruz, üretimi savunuyoruz. Çünkü saldırının amaçlarından biri de ekonomiyi kilitlemek, hayatı durdurmak, halkı yoksulluk ve çaresizlikle teslim almaktır. İşte bu yüzden Venezuela işçileri sokakta, iş yerlerinde, kurumlarda. Her yerde üretimi ve ülkeyi savunuyor. Kriz döneminde asıl mesele üretimi ayakta tutmaktır. Ekonomiyi canlı tutmaktır. Çalışanların emeğine sahip çıkmaktır.

ABD hükümetinin ülkemize karşı işlediği bu suçu açıkça mahkûm ediyoruz. Bu saldırı Venezuela’nın egemenliğini, devlet başkanının dokunulmazlığını ve ülkenin toprak bütünlüğünü hedef almıştır.

Biz uzun süredir bu saldırının geleceğini görerek hazırlık yaptık. İşçilerin Üretkenlik Konseyleri üzerinden üretimi denetlemeyi güçlendirdik. Mücadele birimlerimizi örgütledik. Bu birimlerin görevi basittir ama hayati önemdedir:

Üretimi güvence altına almak,

İşletmelerin hizmetlerini sürdürmek,

Bolivarcı Ulusal Milis’le koordineli biçimde savunmayı sağlamak.

Bugün Venezuela’nın dört bir yanında 22 bini aşkın üretim merkezinde, seçilmiş delegelerle örgütlü bir işçi gücü vardır. Bu sadece sendikal bir yapı değildir. Bu, ülkenin damarlarında akan bir direniş ve dayanışma ağıdır.

Avrupa’nın tavrı ise en hafif ifadeyle utanç verici bir belirsizliktir. Çok az istisna dışında Avrupa ülkeleri, Venezuela’ya dönük ABD saldırganlığı karşısında muğlak bir pozisyon aldı. Bir yanda “iki tarafa da sükûnet” çağrısı yapılıyor. Sanki ortada eşit iki tarafın çatışması varmış gibi. Oysa yaşanan, her açıdan yasa dışı ve gerekçesiz bir saldırıdır. Diğer yanda “uluslararası hukuka saygı” deniyor. Ama Venezuela devletinin hakları ve kaçırılan devlet başkanının durumu görmezden geliniyor.

Fakat Avrupa şunu bilmeli. Bu ikircikli tutum bir gün kendi topraklarına da dönebilir.

Trump açık açık söylüyor: “Bir şekilde Grönland’ı alacağız.” Grönland Danimarka’ya bağlı, dolayısıyla Avrupa Birliği’nin de bir parçası. Peki, o gün geldiğinde Avrupa ne yapacak? Yine “uluslararası hukuk” diyecek ama sadece izlemekle mi yetinecek? Yoksa ilk defa gerçekten egemenliğini savunacak mı?

İşte asıl sınav o zaman başlayacak.

Bugün dünyanın işçilerine açık bir çağrı yapıyorum. Sessiz kalmayın. Bu saldırganlığa karşı yalnızca sözle değil, eylemle dayanışma gösterin. Halkların egemenliğini savunmak için sokakta, meydanda, iş yerinde, sendikalarda sürekli ve görünür bir dayanışma hattı kurun. Bu mücadele sadece Venezuela’nın değil. Bütün halkların özgürlük ve bağımsızlık hakkının mücadelesidir.

Ben inanıyorum. Kazanacağız. Çünkü onların karşısında suçlu bir Monroe Doktrini varsa, bizim de Bolivarcı doktrinimiz var. Barışın, halkların egemenliğinin, bağımsızlığın doktrini. Ve o doktrin er ya da geç, sınıf kardeşimiz Nicolás Maduro’yu ve mücadele yoldaşımız Cilia Flores’i emperyalist zindanlardan geri alacak.

Daha erken olacak. Daha geç değil.

*(Venezuela Bolivarcı Sosyalist İşçi Konfederasyonu (CBST) Genel Başkanı-17 Ocak 2026’da Atina’da düzenlenen uluslararası sendikalar konferansında yapılan konuşması)