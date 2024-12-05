Dünya Atletizm Birliği, Türkiye’yi 'izleme listesinden' çıkardı

Dünya Atletizm Birliği, Türkiye’yi "yarışma manipülasyonu izleme listesinden" çıkardığını duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk sporunun üzerindeki kara lekelerden birini bertaraf etmenin ve Türk atletizmine itibarını geri kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Dünya Atletizm Birliği, bugün itibarıyla Türkiye’yi manipülasyon listesinin dışına çıkarmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi tarafından yürütülen 17 şüpheli yarışma sonucuyla ilgili soruşturmanın ardından Eylül 2022'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülke federasyonu izleme listesine alınmıştı.