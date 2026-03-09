Dünya ayakta: İran’dan ellerini çek

Dış Haberler Servisi

ABD ve İsrail’in emperyalist haydutluğuna karşı dünyanın dört bir yanında savaş karşıtı protestolar sürüyor. Paris’ten Tokyo’ya, Los Angeles’tan Kıbrıs’a kadar savaş karşıtları, sokaklara çıkarak İran’la dayanışma mesajları verirken emperyalist saldırganlığın durdurulması çağrısı yaptı.

ABD’nin New York, Washington, Los Angeles, San Francisco ve Chicago gibi büyük kentlerin yanı sıra 50’den fazla şehirde Ortadoğu’daki gerilimin sona erdirilmesi çağrısı yapılırken Başkan Donald Trump yönetiminin savaş politikalarına tepki gösterildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının durdurulması ve Britanya’nın yeni bir savaşa sürüklenmemesi talebiyle sokağa indi. ABD Büyükelçiliği önünde konuşan Your Party millevekili Zarah Sultana, Irak’ta kitle imha silahları bulunduğu gerekçesiyle 2003’te ABD öncülüğünde yapılan işgale karşı protestolarda dikkate alınmadıklarını belirterek “Bu kez görmezden gelinmeyeceğiz” dedi.

İNGİLİZ ÜSLERİ KAPATILSIN

Güney Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da halk, adadaki İngiliz askeri üslerinin kapatılması talebiyle gösteri düzenledi. “Kıbrıs fırlatma rampası değil” diyen göstericiler, hükümeti ABD ve İsrail’e destek vermekle suçladı. Kıbrıs’ın savaşın bir parçası haline geldiğini söyleyen göstericiler “İngiliz üsleri defolsun” sloganları attı.

Meksika'da da üniversite öğrencileri, ABD-İsrail’in İran'da bir ilkokula saldırısında hayatını kaybeden kız öğrencileri anmak için bir etkinlik düzenledi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da savaş karşıtı göstericiler sokaklara çıkarak ABD ve İsrail'in saldırılarını protesto etti. Japonya’nın başkenti Tokyo’da da savaş karşıtları, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarını protesto etti.