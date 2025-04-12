Dünya Bankası, Arjantin için 12 milyar dolarlık destek paketi açıkladı

Dünya Bankası, Arjantin ekonomisine destek amacıyla 12 milyar dolarlık bir finansman paketi sağlayacağını duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Arjantin’in yürürlükteki ekonomi politikalarına destek amacıyla atıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu destek, yalnızca mali yardım değil, aynı zamanda hükümetin ekonomik vizyonuna duyulan güçlü bir güven oyu anlamı taşıyor” denildi.

ARJANTİN'DE EKONOMİNİN DURUMU

Arjantin'de Aralık 2023’te başkanlık koltuğuna oturan Javier Milei, göreve gelir gelmez ekonomideki sorunları çözmek için kamu harcamalarını en düşük seviyeye indirmeye ve piyasa mekanizmalarını serbest bırakmaya odaklandı. Ancak bu programın sosyal ve ekonomik etkileri oldukça sert oldu.

Milei’nin göreve başlar başlamaz attığı ilk adımlardan biri, Arjantin pesosunu yüzde 50’den fazla devalüe etmek oldu. Bu karar ithalat maliyetlerini ve enflasyonu artırdı. 2024’ün ilk aylarında yıllık enflasyon yüzde 250’yi aşarak Arjantin için 1990’lardaki hiperenflasyon döneminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sosyal yardımlar kısıtlanması, ulaşım ve enerji sübvansiyonları kaldırılması özellikle sabit ücretle çalışan kesimleri olumsuz etkiledi. Yoksulluk oranı 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 50’ye dayandı.

SENDİKAL TEPKİLER VE TOPLUMSAL DİRENİŞ

Ekonomi programının sosyal etkilerine karşı tepkiler gecikmedi. Arjantin’in köklü sendikaları, hükümetin sosyal harcamaları kesmesine ve işçi haklarını kısıtlayan adımlarına karşı genel grev çağrıları yaptı. Buenos Aires başta olmak üzere birçok şehirde geniş katılımlı protestolar düzenlendi.

IMF VE ULUSLARARASI DESTEK ARAYIŞI

Milei hükümeti, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan stand-by anlaşmasının gereklerini yerine getirmeyi hedefliyor. Bu da daha fazla kemer sıkma politikası anlamına geliyor. Dünya Bankası’nın son dönemde açıkladığı 12 milyar dolarlık destek, bu çerçevede önemli bir adım olarak görülüyor.