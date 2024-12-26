Dünya Bankası, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti

Dünya Bankası, Çin ekonomisinin büyüme beklentilerini bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revize etti.

Banka, Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin raporunu "Talebi Canlandırmak, İvmeyi Yeniden Kazanmak" başlığıyla yayımladı.

Birçok zorluğa rağmen Çin'in ekonomik büyümesinin yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 4,8 ile güçlü kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, ancak 2024'ün ikinci çeyreğinden bu yana büyümenin iç talebin zayıflaması ve emlak sektöründeki uzun süreli gerileme nedeniyle yavaşladığı aktarıldı.

Raporda, Çin hükümetinin iç talebe yönelik kısa vadeli destek ile uzun vadeli finansal istikrar hedeflerini dengelemeyi amaçlayan politika teşvikleri sağladığı, bu teşvikleri tamamlamak için büyümeyi canlandıracak yapısal reformların tavsiye edildiği ifade edildi.

Çin'in bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin, bankanın haziran ayındaki tahminlerine kıyasla 0,1 puan ve gelecek yıla dair tahminin 0,4 puan artırıldığı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.