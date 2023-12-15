Dünya Bankası direktörü ‘depreme dirençli yapı’ maliyetini hesapladı

Dünya Bankası’nın Türkiye direktörü, ülkedeki yapıların direncini sağlamak için 1,2 trilyon dolar maliyetinin olduğunu belirtti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, 6 Şubat depremleriyle gündeme gelen Türkiye’deki yapıların dirençlerinin maliyetini açıkladı.

Ekonomim gazetesine yazan Lopez, direnci sağlamanın uzun yıllara yayılan finansal kaynak gerektiğini belirtti.

Toplam maliyetin 1,2 trilyon dolar olduğunu belirten Lopez, şunları kaydetti: “Türkiye’de direnci sağlamanın maliyetine ilişkin üç bileşeni topladığımızda, ülkenin 2022 yılındaki GSYH’sinin yüzde 130’una karşılık gelen yaklaşık 1,2 trilyon ABD Doları rakamına ulaşıyoruz. Bu, depremin toparlanma ve yeniden inşa maliyeti (82 milyar ABD Doları), depreme karşı dayanıklılık oluşturma maliyeti (465 milyar ABD Doları) ve İklim Değişikliği ihtiyaçlarıyla ilgili maliyetin (647 milyar ABD Doları) toplam halidir. Bu tahminlerin hataya tabi olduğunu biliyorum. Ancak, tahminlerin altında yatan analizin kapsamlılığı şu sonuçlara ulaşmak için bizlere yeterli rahatlığı vermektedir: Türkiye'de direnci sağlamak uzun yıllara yayılan çok önemli miktarda finansal kaynak gerektirecektir ve bu sadece kamu sektörünün görevi değildir, kamu sektörü ile özel sektörün işbirliğini, koordinasyonunu ve ortaklığını gerektirecektir.”