Dünya Bankası'ndan HTŞ iktidarına 20 milyon dolar hibe

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, 5 Mart’ta aldığı kararla, Suriye’deki kamu mali yönetimini güçlendirme iddiasıyla Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) üzerinden 20 milyon dolarlık kaynak aktarımına onay verdi. Banka tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hibeyle bölgedeki kamu fonlarının kullanımında "verimlilik, şeffaflık ve hesap verebilirlik" süreçlerinin destekleneceği ileri sürüldü. 14 yıldır süren çatışmalar ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle bölgedeki mali kurumların büyük bir çöküş içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, 'hükümetin halkın en temel ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinin zayıfladığına' dikkat çekildi.

GELİRLER DİPTE

Açıklanan veriler, Suriye’deki ekonomik yıkımın boyutlarını da ortaya koydu. Çatışma öncesi dönemde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan gelir tahsilatının, petrol ve vergi gelirlerindeki sert düşüşle birlikte yüzde 5’in altına kadar gerilediği belirtildi. 2011 yılından bu yana temel emtia ithalatına bağımlı hale gelen bölgede, gümrük vergisi tahsilatının ise sembolik düzeyde kaldığı ifade edildi.

HTŞ SİSTEMİNE DİJİTAL ALTYAPI

"Suriye Kamu Mali Yönetimi Kapasite Güçlendirme Projesi" olarak adlandırılan hibe paketiyle, HTŞ öncülüğündeki sistemin dijitalleştirilmesi ve bütçe kontrollerinin güçlendirilmesi planlanıyor. Stratejik bir yanıt niteliği taşıdığı savunulan proje; kamu alım işlevlerinin iyileştirilmesini, mali denetim için güçlü kurumsal düzenlemeler kurulmasını ve bütçe süreçlerinin teknolojik altyapıya kavuşturulmasını öngörüyor. Proje kapsamında ayrıca "Suriye Entegre Mali Yönetim Bilgi Sistemi"nin kurulması da dahil olmak üzere üç ana bileşenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.