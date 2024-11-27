Dünya Bankası, Ukrayna’ya destek paketi açıkladı

Dünya Bankası, Ukrayna’ya 4 milyar 800 milyon dolarlık destek paketini açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Dünya Bankası’ndan 4 milyar 800 milyon dolar tutarında destek aldığını açıkladı.

Bu desteğin, Dünya Bankası’nın Ukrayna’ya bugüne dek sağladığı en büyük yatırım olduğu belirtildi.

DESTEK 50 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Destek, Ukrayna’nın toplum, eğitim ve sağlık alanlarındaki reformuyla gelişimini hızlandırmayı ayrıca yeniden yapılanma projelerinin hayata geçirilmesine güç katmayı amaçlıyor.

Shmyhal açıklamasında, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’nın Dünya Bankası’ndan aldığı desteğin 50 milyar dolara ulaştığını söyledi.