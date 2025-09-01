Dünya barıştan çok uzakta

Umut Can FIRTINA

Dünya, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana barıştan hiç olmadığı kadar uzakta girdi. Savaşların temelinde yatan emperyalist çıkarlar, 2025’te de barışa en büyük engel oldu. Ortadoğu’daki emperyalist dizayn, Afrika’da süren vekalet savaşları ve Asya’daki hegemonya mücadelesi çatışma ortamını körükledi. Dünya genelinde ölümler, adaletsizlik, yerinden edilmeler artarken dünya barışa her zamankinden daha da uzaklaştı. 50 milyon insanın öldüğü, kentlerin, ülkelerin yıkılıp yakıldığı İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı olan Almanya'nın Polonya işgalini her yıl hatırlamak adına, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyeleri 1 Eylül 1939 tarihine atıfta bulunarak “Barış Günü” olarak ilan etmişlerdi.

∗∗∗

KÜRESEL BARIŞ YILLARDIR GERİLİYOR

Çatışmaların sayısı ve kapsamı artarken, Ortadoğu ve Afrika’daki krizler küresel barışa en büyük tehdidi oluşturdu. Geçen yılda küresel barışa en büyük tehdidi oluşturan, hala süren ve daha büyük gerilimlere gebe olan bazı savaş ve çatışmaların bazıları şu şekilde:

• Gazze’deki savaş Ortadoğu’yu değiştirdi:

Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail’in Gazze’de başlattığı savaş soykırıma dönüştü. Ortadoğu’da gerilim artarken uluslararası hukuk tartışmaları alevlendi, küresel protestolara yol açtı. Gazze’deki hala süren soykırım ve işgal insani krizi her geçen gün derinleştirirken Batı’nın uluslararası kurallara dayalı düzeninin çöktüğünü gözler önüne serdi. İsrail, yüz binlerce Filistinliyi yerinden eden ve 65 bine yakın kişinin öldürüldüğü savaşı Lübnan, Yemen, İran gibi bölge ülkelere de yayarken Ortadoğu, küresel gerilimlerin merkezi haline geldi.

• Ukrayna Savaşı’nda yeni gerilimler:

Batı’nın savaş örgütü NATO’nun Rusya’yı kuşatma girişimine karşı Moskova’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaş hala sürüyor. Savaş, enerji fiyatları, gıda güvenliği ve NATO-Rusya gerilimleri üzerinden küresel barışı etkilemeye devam etti. Küresel kutuplaşmayı artıran savaş aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın “barış girişimleri” ile sırtını Amerikan militarizmine yaslayan Avrupa’nın güvenlik algısını değiştirerek silahlanmaya hız vermesine yol açtı.

Ukrayna’da 3’üncü yılını geride bırakan savaş, küresel jeopolitik dinamikleri değiştirirken henüz çözümden uzakta. (Fotoğraf: Depo Photos)

• Suriye’de rejim değişikliği ve emperyalist dizayn:

Emperyalist güçlerin yol verdiği cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı gruplar, Aralık 2024’te Şam’ı ele geçirerek 54 yıllık Esad yönetimine son verdi. Suriye’deki güç değişimi, Ortadoğu’daki jeopolitik dengeleri ve bölgesel güvenlik dinamiklerini sarstı.

Ülke, ABD ve İsrail’in emperyalist dizaynında ana sahne haline gelirken farklı etnik ve dini grupların Suriye’nin geleceğine ve güvenliğe ilişkin endişeleri giderek derinleşiyor. ABD, ülkenin kuzeyindeki Kürt yönetimi ile Şam’ı uzlaştırmaya çalışırken çok parçalı Suriye barıştan çok uzakta. Kürtler ve diğer azınlıklar Suriye’nin ademi merkeziyetçi bir yapıya kavuşmasını isterken HTŞ hükümeti merkezi bir sistemde ısrarcı.

Suriye’nin güneyinde işgalini genişleten İsrail’in desteklediği Dürziler, ülkenin tamamında kontrolü sağlamak isteyen HTŞ yönetiminin saldırılarının ardından özerklik ilan ederek kendi ordusunu kurdu. Kuzeydeki ABD destekli Kürt yönetiminin kısa süre önce azınlıklar için düzenlediği konferansta yayımlanan ortak bildiride ademi merkeziyetçi bir yönetim çağrısı yapıldı. Bunun üzerine Şam, Kürtlerle Paris’te yapılan görüşmeleri askıya aldı. Son olarak mart ayında HTŞ’ye bağlı silahlı grupların saldırılarına uğrayan Lazkiye ve Tartus gibi sahil kesiminde yaşayan Alevi gruplar da Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi’ni kurarak federatif yapı taleplerini açıkladı.

• İki nükleer güç karşı karşıya geldi:

Hindistan ve Pakistan arasında egemenlik tartışmasının sürdüğü Cammu Keşmir’de nisan ayının sonunda yaşanan saldırı, iki nükleer gücü savaşın eşiğine getirdi. Saldırının Pakistan destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia eden Hindistan, füze ve hava saldırıları düzenledi. Pakistan buna karşılık olarak Hindistan askeri üslerine saldırdı. Ateşkes 10 Mayıs’ta sağlansa da, Keşmir sorunu çözümsüz kalmaya devam etti ve iki ülke arasındaki gerginlik düşük yoğunluklu bir şekilde sürüyor.

• Sudan’da iç savaş ve insani kriz:

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında başlayan savaş, etnik gerilimler, kaynak rekabeti ve dış aktörlerin müdahaleleriyle karmaşıklaşırken dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı. 30,4 milyon kişi (nüfusun %60’ı) yardıma muhtaç. 8,8 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi, 3,5 milyon kişi mülteci olarak komşu ülkelere kaçtı. 24 milyondan fazla kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya; Kuzey Darfur’da kıtlık resmi olarak ilan edildi, salgın hastalıklar artıyor. En az 61 bin kişi Hartum’da ölürken toplam can kaybı bilinmiyor.

RSF, BAE ve Çad’dan destek alırken, SAF Mısır, İran ve Türkiye’den yardım alıyor. Çatışmanın sona ermesi için uluslararası toplumun daha etkin müdahalesi gerekiyor, ancak dış aktörlerin çıkar çatışmaları çözümü zorlaştırıyor.

• Trump’ın Venezuela kuşatması:

Latin Amerika’yı tekrar ABD’nin arka bahçesine dönüştürmek isteyen Donald Trump’ın “uyuşturucuyla mücadele” gerekçesiyle Venezuela’ya karşı Karayipler’e askeri yığınak yapması, bölgede gerginliği tırmandırıyor. Küba, Çin ve Rusya gibi müttefiklerle bağlarını güçlendiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin yaptırımlarına ve askeri yığınağına meydan okurken sınır güvenliğini artırma adımları attı. Karayipler’deki bu gerginliğin Latin Amerika’da daha geniş bir istikrarsızlığa yol açması bekleniyor.

• Kamboçya-Tayland sınır gerginliği:

Güneydoğu Asya ülkeleri Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginlik, mayıs ayında Preah Vihear Tapınağı ve çevresindeki tartışmalı sınır bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle yeniden alevlendi. 24 Temmuz’da başlayan çatışmalar, her iki tarafın topçu ve roket saldırılarıyla yoğunlaştı, çoğu sivil en az 41 kişi öldü, 300 binden fazla kişi yerinden edildi. 28 Temmuz’da Malezya’nın arabuluculuğunda ilan edilen ateşkes kırılganlığını korurken de askeri ve diplomatik gerilim sürüyor.

∗∗∗

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (IEP) 2025 Küresel Barış Endeksi’ne (GPI) göre dünya genelinde barış seviyesi, düşüş eğilimini sürdürdü. Küresel barış seviyesi, arka arkaya 11’inci yılda da azalmaya devam ederken 2023’te ise dünya genelinde 59’dan fazla devlet temelli silahlı çatışma yaşandı.

Jeopolitik gerginlikler İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş seviyeye tırmanırken geleneksel ittifakların zayıflaması ve artan silahlanmanın yanı sıra ekonomik belirsizlikler, dünyayı barış ortamından uzaklaştırdı.

ASKERİ HARCAMALAR ARTIYOR

Küresel askeri harcamalar 2024’te yüzde 9,4 artarak 2,718 trilyon dolara ulaştı. 1 Eylül Dünya Barış gününe girerken başta Rusya tehdidini gerekçe gösteren Avrupa olmak üzere birçok ülke, ekonomik ve sosyal harcamalar pahasına askeri harcamalara öncelik verdi.

Dış çatışmalardan askeri harcamalara, terörizm ve cinayet gibi güvenlik konulara kadar 23 göstergeyi dikkate alan endeksin üst sıralarında istikrarlı bir şekilde yer alan ülkeler, barışçıl politikaların önemini gözler önüne serdi.

TÜRKİYE FİLİSTİN’İN GERİSİNDE

İzlanda, 2008’den bu yana dünyanın en barışçıl ülkesi olmayı sürdürürken 20. yüzyılın sonları boyunca boğuştuğu çatışmalardan dersini alan İrlanda ikinci sıradaki yerini korudu. Endekste, Türkiye güvensiz kabul edilen ve iç çatışma ya da savaş halindeki ülkelerin hemen iki sıra üstünde, 146’ncı sırada yer buldu. İsrail’in uyguladığı soykırım ve savaşın pençesindeki Filistin, Türkiye’nin bir sıra önünde yer aldı.

163 ülkenin değerlendirildiği endekste son sıra Rusya, hemen üstünde de Ukrayna, Suriye, İsrail, Yemen, Afganistan, Somali gibi ülkeler sıralandı. Küresel düzeyde birçok çatışmanın başrolü olan ABD, Mozambik, Güney Afrika ve Kenya’nın gerisinde yer alarak 128’inci sırada kaldı.