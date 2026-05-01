Dünya Basın Özgürlüğü ödülleri Merdan Yanardağ, TELE2 emekçileri ile ONLAR TV’ye

Basın Konseyi tarafından verilen Dünya Basın Özgürlüğü ödüllerinin bu yılki sahipleri; tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, TELE1'e kayyum atandıktan sonra kurulan TELE2 kanalının emekçileri ve ONLAR TV oldu.

Ödül töreni, 2 Mayıs Cumartesi (yarın) saat 11.30'da İstanbul Pera Müzesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

BASKI, CEZA VE TEHDİTLERE İNAT GAZETECİLİK

Gazeteci yazar Merdan Yanardağ ekim ayında siyasi bir operasyonla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yanardağ’ın gözaltına alındığı saatlerde ise başında bulunduğu TELE1 TV’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Kayyum, TELE1 TV’yi geçen günlerde satışa çıkarmıştı.

Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in kurduğu ONLAR TV ise tüm zorluklara rağmen gündemi sarsan haberlere ve araştırmalara imza attıkları için ödüle layık görüldü.