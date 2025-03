Dünya basını ateşkes kararını nasıl gördü?

PKK'nin Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini uygulayacaklarını belirterek ateşkes ilan etmesi dünya basınında geniş yer buldu.

PKK yönetimi, Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı 'silah bırakma' ve fesih çağrısının ardından dün (1 Mart) yaptığı açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi. Açıklamada, sürecin "Öcalan tarafından yürütülmesi ve yönetilmesi gerektiği" ifade edildi.

THE GUARDIAN

İngiltere'nin önde gelen basın kuruluşlarından The Guardian, haberi ana sayfadan verdi. "PKK, 40 yılı aşkın çatışmanın ardından Türkiye ile ateşkes ilan etti" başlığıyla aktaran The Guardian, haberin girişinde PKK'nin "Hiçbir gücümüz saldırıya uğramadıkça silahlı eyleme geçmeyecektir" ifadelerine verdi.

REUTERS

İngiliz haber ajansı Reuters da çağrıyı anasayfadan gördü. Haberde, PKK'nin ateşkes ilan ettiği duyurulurken, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı ve savaşın 40 yıldır devam ettiğine vurgu yapıldı.

ASSOCIATED PRESS NEWS

ASSOCIATED PRESS NEWS (AP) haberde, Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK'nin 2 gün içinde ateşkes ilan ettiği duyuruldu ve ateşkes açıklamasında yer alan "Apo'nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hayata geçirilmesinin önünü açmak için bugün yürürlüğe giren bir ateşkes ilan ediyoruz. Saldırıya uğramadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylemde bulunmayacak" ifadeleri de haberde yer aldı.

WASHİNGTON POST

"Kürt PKK militanları Türkiye'de 40 yıldır devam eden isyanda ateşkes ilan etti" başlığıyla servis eden Washington Post, ateşkesin "hükümete önemli bir destek" olabileceğini ifade etti.

LE MONDE

Fransız basınından Le Monde, haberinde "PKK, Öcalan'ın çağrısına yanıt verdiğini, kırk yıllık gerilla savaşı, saldırı ve misillemelerin ardından Türkiye ile düşmanlıkların sona erdiğini duyurdu" ifadeleriyle servis etti. Ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarına yer verdi.

BİLD

Alman BILD gazetesi, PKK'nin Öcalan'ın çağrısına uyacağını duyurduğunu ifade etti. Haberde, Öcalan'ın çağrısı da hatırlatıldı.

Ateşkes kararını, DW, CNN International, Al Arabiya, Bloomberg, The Washington Post, The Times Of Israel başta olmak üzere pek çok gazete, televizyon, haber sitesi gördü.