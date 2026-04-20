Dünya Boks Kupası'nın Brezilya ayağında Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek

Milli boksörler, Brezilya'da bugün başlayacak Dünya Boks Kupası'nın Brezilya ayağında mücadele edecek.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Foz do Iguaçu kentinde 26 Nisan Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda, milli takımdan 6 kadın ve 7 erkek toplamda 13 milli sporcu ringe çıkacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar: Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Ayşen Taşkın (54 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Sema Çalışkan (65 kilo), Busenaz Sürmeneli (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo)

Erkekler: Samet Gümüş (55 kilo), Mehmethan Çınar (60 kilo), Bilge Kağan Kanlı (65 kilo), Necat Ekinci (70 kilo), Sultan Osmanlı (80 kilo), Emrah Yaşar (90 kilo), Mücahit İlyas (+90 kilo)