Dünya Boks Kupası’nda sekiz madalya birden

Yunis ALAÇAM

Erkek ve Kadın Boks Ulusal Takımı, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Boks Kupası Turnuvası'nda 8 madalya elde etti. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Boks'u (World Boxing) tarafından başkent Astana'da gerçekleşen turnuvada Türkiye, 2 gümüş, 6 bronz madalya aldı.

Erkeklerde Emrah Yaşar, kadınlarda ise Busenaz Sürmeneli gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde Mert Aybuga, Samet Ersoy, kadınlarda da Nurselen Yalgettekin, Büşra Işıldar, Elif Güneri ve Şeyma Düztaş bronz madalya kazandı.

Türkiye, takım halinde madalya sıralamasında 3. olurken Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, "Bu gurur verici bir sonuç, disiplinli çalışmalarımızın ve kararlı duruşumuzun bir göstergesidir. Özellikle hem erkek hem kadın takımlarımızın gösterdiği performans, Türk boksunun yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Türk boksu, yalnızca bugün değil, gelecekte de dünya ringlerinde adından sıkça söz ettirmeye devam edecek" diye konuştu.